Психологи подмосковной Системы-112 приняли около 3 тысяч вызовов с начала года

В Подмосковье выросло число звонков на номер 112, которые поступают к операторам-психологам. Специалисты работают в службе спасения с момента ее создания — с 1 июня 2015 года.

Главная задача операторов-психологов — поддержать людей в стрессовых или экстренных ситуациях. При необходимости они остаются на линии до приезда экстренных служб, помогают успокоиться и принять правильные решения.

С начала года психологи приняли около трех тысяч обращений, что на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обратиться за поддержкой жители и гости региона могут в любое время — служба работает круглосуточно и без выходных. Специалисты помогают справиться с переживаниями, связанными с работой, семейными трудностями, конфликтами или напряженными отношениями.