Психологи подмосковной Системы-112 приняли 125 вызовов с начала года

В подмосковной Системе-112 можно получить помощь профессиональных психологов. С начала года специалисты оказали поддержку попавшим в беду людям более 125 раз.
Ежедневно диспетчеры обрабатывают около пяти вызовов, связанных с оказанием психологической помощи. Она требуется людям, которые пережили шок, столкнулись с проблемами в семье или эмоциональным выгоранием. Специалисты в этих случаях внимательно слушают собеседников и дают рекомендации.
Жителей региона призвали не бояться обращаться за поддержкой, если они не могут самостоятельно справиться с трудностями.
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