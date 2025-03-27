Психологи подмосковной Системы-112 приняли 125 вызовов с начала года

В подмосковной Системе-112 можно получить помощь профессиональных психологов. С начала года специалисты оказали поддержку попавшим в беду людям более 125 раз.

Ежедневно диспетчеры обрабатывают около пяти вызовов, связанных с оказанием психологической помощи. Она требуется людям, которые пережили шок, столкнулись с проблемами в семье или эмоциональным выгоранием. Специалисты в этих случаях внимательно слушают собеседников и дают рекомендации.

Жителей региона призвали не бояться обращаться за поддержкой, если они не могут самостоятельно справиться с трудностями.