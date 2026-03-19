Психологи подмосковной Системы-112 помогли жителям более 1,1 тысячи раз с января

Специалисты психологической службы подмосковной Системы-112 помогли жителям более 1,1 тысячи раз с начала года. Всего за 10 лет работы к ним обратились более 46 тысяч человек.

Чаще всего психологи включались в работу в экстренных ситуациях, когда человек находился в состоянии сильного стресса. Задача специалистов — помочь человеку прийти в себя, сориентироваться в происходящем и предпринять необходимые действия до прибытия экстренных служб.

Особое внимание уделяют обращениям, связанных с угрозой жизни. Иногда психологи работают с людьми в суицидальном состоянии, которые столкнулись с тяжелыми болезнями, утратой близких или семейными конфликтами.

Специалисты дежурят в центрах обработки вызовов круглые сутки. В среднем каждый психолог участвует в общении с жителями более 20 раз в сутки.