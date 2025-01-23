Психологи подмосковной Системы-112 оказали помощь свыше 60 раз с начала января

Специалисты подмосковной Системы-112 оказали жителям психологическую помощь свыше 60 раз с начала года. Такие консультации позволяют облегчить состояние пострадавших и подготовить их к дальнейшему взаимодействию с экстренными службами.

Психологи начинают работу, когда человек дезориентирован и находится в состоянии шока. Ему помогают успокоиться и подготовиться к прибытию профессионалов.

Жителям напомнили, что по номеру 112 можно получить помощь по самым разным вопросам. Это могут быть семейные конфликты, вопросы эмоционального выгорания и зависимостей, сложности в отношениях с родителями и многие другие. Поддержку оказывают опытные операторы-психологи. С момента запуска службы в 2015 году специалисты провели свыше 40 тысяч таких консультаций.

«Система-112 Московской области — это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. При звонке на номер „112“ оператор оперативно передает информацию экстренным службам — скорой помощи, полиции, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам», — напомнили в ведомстве.