Психологи Подмосковья провели 90 тысяч консультаций для приемных семей за 5 лет

Службы сопровождения замещающих семей работают в Подмосковье с 2012 года. Она оказывает помощь приемным родителям и детям. Психологи службы уже провели свыше 90 тысяч консультаций.

Служба включает более 200 психологов, 40 социальных педагогов и 11 врачей. Они помогают приемным семьям наладить отношения и решить конфликтные ситуации.

«Наша служба помощи семьям — это не просто организация, это коллектив настоящих профессионалов, которые круглосуточно готовы прийти на помощь нашим семьям. Они всегда действуют в интересах ребенка. Сейчас наши специалисты поддерживают четыре тысячи семей, в которых более семи тысяч детей», — рассказывает вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что обратиться в службу можно по телефону, а также лично или по электронной почте. Консультацию могут попросить как взрослые, так и дети.

Психологи также проводят тренинги, мастер-классы, вебинары и другие мероприятия.

Контакты службы размещены по ссылке.