Психологи детского телефона доверия Подмосковья приняли 60 тысяч звонков с января

Детский телефон доверия работает в Подмосковье с 2010 года по номеру 8 (800) 200-01-22. С января специалисты приняли более 60 тысяч звонков.

Чаще всего дети обращались к психологам из-за личностных проблем: одиночества, низкой самооценки, страхов и тревожности. Таких звонков было около 14 тысяч.

Еще 12 тысячи обращений были связаны с трудностями в школе и буллингом и 7,5 тысячи — с семейными конфликтами.

«В этом году наши психологи приняли более 60 тысяч звонков, и более 70% из них — от детей. Психологи работают круглосуточно и остаются на связи с абонентом, сколько это необходимо, помогают успокоиться и правильно действовать в кризисной ситуации», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В этом году количество обращений от детей и подростков с депрессией и тревогой увеличилось на 20%. По словам заведующей службой Евгении Зелениной, бороться с таким состоянием в одиночку сложно. Она призвала родителей быть внимательными к поведению ребенка и предлагать поддержку при тревожных сигналах.

«Своевременный разговор может изменить ситуацию и избежать необдуманных импульсивных действий», — добавила Евгения Зеленина.

Обратиться за помощью можно по номеру 8 (800) 200-01-22 или 124 для мобильных телефонов.