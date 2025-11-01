Психолога из Подольска наградили орденом преподобного Сергия Радонежского

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил заведующего подольским отделом службы сопровождения замещающих семей ГБУ МО «Центр инновации социальной сферы», клинического психолога Яну Максимову с вручением ей ордена преподобного Сергия Радонежского. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награду специалисту во время форума приемных семей Подмосковья, который прошел в Красногорске.

Мероприятие собрало около 300 человек — представителей органов опеки и попечительства, службы сопровождения приемных семей, семейных центров, а также родителей, которые взяли детей на воспитание.

«Эта заслуженная высокая награда является признанием многолетнего труда, профессионализма и большого человеческого сердца. Яна Александровна уже почти 30 лет помогает семьям, которые приняли к себе детей, оставшихся без попечения родителей. За последние годы она провела сотни консультаций для приемных родителей. Разработала программы и методические материалы, которые используются по всему Подмосковью, участвовала в проектах «Современная школа», «Университет приемного родительства», «Школа специалиста», — сказал Григорий Артамонов.

Яна Максимова приняла участие в судьбах детей из Донбасса и сопровождала ребят на всех этапах устройства в семьи, помогала им справиться со страхами и обрести доверие к новым близким.