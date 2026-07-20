Психолог НИКИ детства Волкова напомнила симптомы хронического стресса у ребенка
В рамках Недели сохранения здоровья головного мозга, которая проходит с 20 по 26 июля, специалисты НИКИ детства напомнили, что нервная система ребенка значительно чувствительнее к внешним нагрузкам, чем у взрослых. Современные дети ежедневно испытывают большое информационное давление, сталкиваются с высокой учебной нагрузкой и напряженной обстановкой в школе.
При длительном стрессе в организме постоянно сохраняется повышенный уровень кортизола. Его избыток нарушает работу гиппокампа — участка мозга, отвечающего за память и способность к обучению. В результате ребенку становится сложнее усваивать новую информацию, он чаще отвлекается и хуже концентрируется.
Кроме того, хронический стресс негативно влияет на миндалевидное тело мозга, которое отвечает за эмоции и чувство страха. Из-за этого ребенок может стать тревожным, плаксивым, раздражительным, агрессивным или, наоборот, замкнутым.
Продолжительное эмоциональное напряжение также ослабляет иммунную систему и повышает риск развития головных болей, тиков, расстройства сна и проблем с пищеварением.
Как отметила заведующая отделением клинической психологии и коррекционной педагогики, медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова, родители нередко принимают проявления стресса за лень или плохое поведение.
Но детский мозг в условиях стресса переходит в режим выживания, блокируя все высшие когнитивные функции. Ребенок физически не способен хорошо учиться и запоминать информацию, если он чувствует себя в опасности или испытывает постоянное давление. Самое главное, что могут сделать родители для защиты мозга своего ребенка — это создать дома атмосферу безусловной любви, безопасности и поддержки. Ребенок должен твердо знать, что дома его выслушают, поймут и не будут ругать за ошибки.
Наталья Волкова
Психологи также рекомендуют соблюдать баланс между учебой и отдыхом, оставляя детям время для свободной игры и занятий, которые они выбирают самостоятельно без постоянного контроля взрослых.