Психолог МОЦОМД Урсул рассказала о плюсах соцсетей для подростков

Социальные сети помогают подросткам поддерживать контакты с друзьями и родственниками, а также находить группы по интересам, рассказала медицинский психолог Московского областного центра охраны материнства и детства Ирина Урсул. Она напомнила, что в Сети можно самовыражаться и развивать уверенность, хоть зачастую родители и педагоги опасаются возможного негативного влияния интернета на детскую психику.

По словам Урсул, подростки расширяют знания, пользуясь соцсетями. Вместе с тем интернет может навредить неокрепшим умам.

«Одной из серьезных проблем является кибербуллинг, который может вызывать у подростков чувство тревоги, депрессии и способствуют развитию низкой самооценки», — напомнила она.

Психолог предупредила — чрезмерное увлечение соцсетями способно оторвать подростков от реальных встреч. Это ударит по их навыкам общения и социальному развитию. Чтобы избежать нежелательных последствий, в МОЦОМД порекомендовали родителям чаше проводить время с детьми и больше разговаривать с ними.



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