Психолог МОЦОМД рассказала будущим мамам, как родить без боли и страхов

В женской консультации № 2 прошла встреча для будущих мам. Ведущим экспертом на мероприятии выступила перинатальный психолог Лилия Иващенко. Она поделилась знаниями и техниками для уверенности и спокойствия в преддверии пополнения в семье. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

С будущими мамами обсудили распространенные страхи и мифы о родах. Опираясь на научные исследования и опыт работы психолог развеяла стереотипные заблуждения.

Врач подчеркнула, что роды — это естественный, заложенный природой процесс. Тело женщины приспособлено для того, чтобы успешно справиться с этой задачей.

Женщин обучили дыхательным техникам, визуализации и аффирмации для расслабления и создания позитивного настроя.

«Роды — это не боль, а работа. Болевые ощущения возникают из-за напряжения и страха. Научившись расслабляться и контролировать свое дыхание, можно значительно уменьшить дискомфорт», — отметила специалист Лилия Иващенко.

Также Иващенко дополнила, как сильно важна поддержка со стороны партнера и семьи. Для этого близких нужно правильно подготовить к участию в процессе беременности и рождения.