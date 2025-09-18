Психолог медцентра Рошаля рассказал о симптомах эмоционального выгорания у детей

В начале учебного года школьники возвращаются к привычной рутине. Часто чрезмерная нагрузка становится причиной эмоционального выгорания. О том, как избежать такого состояния, рассказали в детском медцентре имени Рошаля.

Эмоциональное выгорание характеризуется состоянием истощения от стресса и большой нагрузки. При нем могут наблюдаться нарушения сна, недоедание, головные боли, тревожность, апатия и другие симптомы.

Чтобы избежать этого, важно наладить баланс учебы и отдыха, рассказала медицинский психолог Анна Авдеева.

«Ученикам начальной школы рекомендуется спать по 10-11 часов. Учащимся средних классов – по 9-10 часов. Старшеклассникам – по восемь-девять часов», – сказала она.

При сильных эмоциональных и физических нагрузках продолжительность сна можно увеличить. Это поможет школьнику сохранить работоспособность. Важно ложиться спать в одно и то же время.

При составлении графика для ребенка также необходимо учесть время для любимых занятий. Кроме того, не следует заставлять детей ходить в секции и кружки, которые им не интересны.

По словам специалиста, необходимо уделить внимание организации рабочего пространства. В комнате должен быть удобный стол и кресло, а также яркое освещение.

Для предотвращения выгорания важно в течение всего учебного года поддерживать школьника и подмечать его успехи.

«Вам надо дать понять ребенку, что вы готовы выслушать его проблемы. Не следует обесценивать их, говоря, что он переживает по пустякам. Если ребенку трудно сказать, что он сейчас чувствует, можно попросить его это нарисовать, слепить или сделать коллаж из старых журналов. Разобравшись в причине, предложить варианты решения проблемы», – отметила Анна Авдеева.

При симптомах эмоционального выгорания следует обратиться за помощью к специалисту. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через Telegram-бот.