Психолог Лилит Киракосян объяснила, как помочь ребенку справиться с осенней хандрой

Плохая погода портит настроение не только взрослым, но и детям. Как помочь ребенку справиться с осенней хандрой рассказала клинический психолог НИКИ детства Лилит Киракосян.

По ее словам, на детей и на взрослых влияет сокращение светового дня. А долгие темные вечера увеличивают выработку гормона сна, делая людей вялыми и апатичными. Постепенно нарастает утомление, а настроение становится переменчивым.

«С приходом осени режим становится четко регламентирован, а нагрузки возрастают. Из отдыха, тепла, игр, ребенок попадает в ситуацию, когда нужно рано вставать, идти на занятия», — рассказала Киракосян.

Осенью очень важно поднимать настроение, уверена психолог.

«Прежде всего — больше яркого, теплого света. Возможно дополнительные светильники дома, в комнате ребенка. Важно сделать дом более уютным, пусть ребенку будет тепло, хорошо, красиво», — посоветовала психолог.

Она добавила, что прогулки и посещение интересных мест тоже повышают настроение.

«Старайтесь больше гулять во время светового дня, особенно если выдался солнечный день, бывать в интересных местах: музей, скалодром, картинг, театр кукол», — заключила Киракосян.

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