Психолог Юлия Карпухина пополнила штат Павлово-Посадской больницы

Медицинский психолог Юлия Карпухина приступила к работе в поликлинике № 2. Врач переехала в Подмосковье из Волгограда.

После окончания Волгоградского государственного медицинского университета Юлия Карпухина приехала в Павловский Посад и работала медицинским психологом в Психиатрической больнице № 3 имени Т. Б. Дмитриевой.

Юлия — молодой, но очень опытный специалист. Она постоянно повышает квалификацию, обучаясь по программам дополнительного профессионального образования в России и за рубежом. Является действующим членом Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки. Врач также имеет квалификацию кризисного психолога и психолога-тренера.

Психолог отметила, что впечатления о работе в Павлово-Посадской больнице у нее очень приятные. Начальство помогло адаптироваться, а коллеги всегда готовы прийти на выручку. «Такое отношение мотивирует на хорошую работу и сотрудничество», — поделилась Юлия Карпухина.