Психолог Денис Абрамов пополнил штат больницы в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:11 Психолог Денис Абрамов пополнил штат больницы в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Медицинский психолог Денис Абрамов начал работать в Солнечногорской областной больнице. Трудовой стаж специалиста составляет более 17 лет.

Денис Абрамов окончил психологический факультет Российского государственного университета туризма и сервиса, аспирантуру в Высшей школе экономики по психологии, а также прошел обучение в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова на факультете клинической психологии.

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Доктор работал в психоневрологическом интернате, в медико-социальной экспертизе, а также занимался частной практикой, преподавал в Православном институте и Высшей школе экономики.

В планах у доктора начать вести психотерапевтические групповые занятия на базе Солнечногорской больницы. Записаться к нему на прием можно через психиатра.

«В последнее время люди намного охотнее стали обращаться к психологу. На самом деле отметка в карте о приеме у психолога или психиатра ничем не отличается от приема у любого другого специалиста», — рассказал Абрамов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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