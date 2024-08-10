Психолог Дарья Тармаева провела командный тренинг для молодежи в Дмитрове

Психолог Дарья Тармаева регулярно встречается с участниками молодежного центра «Квартал» в Дмитрове. Она провела очередной тренинг «Я+ты=мы» в рамках цикла «Возможно все!».

Мероприятие посвятили развитию коммуникативных навыков и уверенности в себе. Молодежь участвовала в психологических играх и выполняла задания. Психолог показала упражнение «Скульптор и глина». С помощью него ребята научились правильно выражать свои эмоции и чувства.

«Свои задачи „Квартал“ выполняет отлично. Работа с молодежью ведется плодотворно. Благодаря чему ребятам там очень интересно, они активно участвуют в жизни города и округа, а также занимаются волонтерской деятельностью», — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Работа центра направлена на то, чтобы объединить молодежь и найти единомышленников. В конце тренинга каждый поделился впечатлениями и рассказал, чему научился за это время.

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