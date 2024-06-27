Психиатры получили право на участки по программе «Земля врачам» в Подмосковье

Программу «Земля врачам» расшили в Подмосковье. В список специальностей, которые могут претендовать на бесплатный участок для строительства дома, добавили психиатров.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что в регионе действует большой комплекс мер поддержки для медиков. Это выплаты на аренду жилья, социальная ипотека, доплаты и другое. Одной из самых востребованных стала программа «Земля врачам», по которой ценные специалисты могут получить бесплатный участок для строительства дома. В этом году Московская область расширила перечень претендующих на землю специальностей до 39, включив в него врачей-психиатров. Кроме того, в программу вошел еще один городской округ — Кашира.

С начала реализации программы земельные участки получили уже более 2,2 тысячи подмосковных врачей. Многие уже построили дома.

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