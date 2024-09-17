Психиатр из Красногорска получил сертификат на льготную ипотеку

Психиатр Красногорской больницы Ирина Петрушина в профессии уже 20 лет. Женщина долгое время снимала квартиру. По совету коллеги врач подала документы на участие в программе «Социальная ипотека».

«Я купила „однушку“ на вторичном рынке. Для экономии времени выбрала сразу с готовым ремонтом. Уже переехала. Теперь до работы я хожу пешком. Пройтись по свежему воздуху — это прекрасно в любое время года», — рассказала Ирина.

Отметим, что с 2016 года в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». Ее реализуют при содействии Губернатора Московской области. Медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры могут приобрести сертификат на свое жилье. Полный список специальностей можно посмотреть на сайте.

Обладатели льготы получают от региона половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. А в течение 10 лет им каждый месяц компенсируют сумму основного долга. Получатели сертификата выплачивают только проценты по кредиту.

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