Пруд в солнечногорской деревне Барское-Мелечкино приведут в порядок

Работы по очистке пруда и его берега начались в деревне Барское-Мелечкино. Специалисты занимаются удалением мусора из воды, а также уборкой сухой растительности и поваленных деревьев поблизости.

Во время очистки рабочие обнаружили мешки с мусором, покрышки и канистры. Несмотря на наличие контейнерной площадки в деревне, все эти отходы оказались в водоеме. Теперь они будут погружены в контейнеры и вывезены на утилизацию. Ранее аналогичные работы были проведены в деревнях Обухово и Стегачево.

«Мы очищаем водоемы в основном по обращениям и жалобам жителей, а также оцениваем их состояние. Если водоем сильно загрязнен, он включается в программу в первую очередь», — сообщил главный эксперт отдела экологии администрации городского округа Солнечногорск Алексей Попков.

В программу очистки на 2024 год включены 10 водоемов. После завершения работ в Барском-Мелечкино, подрядчик приступит к очистке прудов в деревнях Судниково, Вельево, Дубинино, Ростовцево, Сергеевка, Холмы и дачном поселке Поварово. Работы будут проводиться с учетом погодных условий. Очистка водоемов в Солнечногорске продолжится и в следующем году.

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