Пруд в селе Мочилы очистят в Серебряных Прудах

Пруд, расположенный в селе Мочилы Серебряно-Прудского округа, вызвал тревогу у местных жителей. По решению администрации округа, он будет включен в федеральную программу экологических акций «Вода России». Очистка пруда запланирована на 2026 год.

Жители села Мочилы сообщили, что берега густо заросли камышом, вода приобрела мутный оттенок и появился неприятный запах. В рамках участия в программе «Вода России» — масштабном федеральном проекте, направленном на восстановление и оздоровление водных объектов по всей стране — планируется проведение комплекса мероприятий по очистке пруда.

В первую очередь, береговая линия водоема будет тщательно очищена от скопившегося мусора и бытовых отходов. Реализация проекта будет осуществляться при участии Министерства экологии Московской области и федеральных экологических фондов. Основные работы по очистке пруда начнутся летом.