Пруд в парке Чехова очистили от водорослей и мусора

Фото: пресс-служба Администрации г.о. Чехов

Ежегодная очистка прудов началась в Чехове. Активисты уже облагородили четыре водоема из запланированных 19. Сейчас идут работы на пруду в городском парке.

Сразу три водоема очистили в деревне Алачково. Специалисты убрали с поверхности воды мусор, водоросли и тину.

Сейчас завершаются работы по очистке прудов в парке культуры и отдыха на площади более 20 тысяч квадратных метров. Здесь нужно привести в порядок семь каскадных прудов. Они созданы еще в XVIII веке. Пруды летом здесь чистят раз в месяц. В начале июля на водоеме работал «Боцман» — небольшое судно, похожее на водоплавающий экскаватор, которое убирает мусор.

Следующая локация — деревня Леониха. Также очищать пруды будут в Панино, Талалихино, Антропово, Любучанах, Ефимовке, Сохинках, Березенках, Высоково, Лешино, Сенино, Пешково, поселке Любучаны, селах Мелихово, Шарапово и Новый Быт и у Набережной в микрорайоне Вокзал.

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