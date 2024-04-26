Пруд в деревне Радумля очистят по просьбе жителей | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 12:13 Пруд в деревне Радумля очистят по просьбе жителей Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Жители деревни Радумля обратились в администрацию Солнечногорска с просьбой очистить пруд, который находится в микрорайоне Механического завода № 1. Водоем не предназначен для купания и не является пожарным, однако это популярное место для отдыха.

Начальник управления ЖКХ по городскому округу Солнечногорск Владимир Щур, начальник отдела экологии управления ЖКХ и экологии Александр Захаров и руководитель территориального управления Пешковское Василий Зибарев осмотрели пруд и прилегающую территорию. Они обсудили план уборки береговой линии на общеобластном субботнике, который пройдет 27 апреля.

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Участие в наведении порядка примут не только жители деревни Радумля, но и представители управления культуры администрации округа.

«Будут проведены работы по уборке бытовых отходов, мусора вдоль береговой линии, в акватории водоема и близлежащей территории», — сообщил Александр Захаров.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 водоемов расчистят в регионе в этом году.

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