Пруд очистят на улице 40 лет Октября в Лобне

В городском округе Лобня продолжаются работы по очистке пруда на улице 40 лет Октября. Их начали по просьбе жителей микрорайона, которые обеспокоены состоянием водоема.

Из пруда уже извлечено 40 кубов мусора, включая бутылки, пакеты и пластиковые емкости.

«Пруд становится чище, и, честно говоря, кажется, что он „задышал“. Напоминаю, мы не забыли и про ондатр — оставили им участок камышей, чтобы они продолжали здесь жить. Работаем дальше», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

Отметим, что в Лобне уделяется большое внимание благоустройству общественных пространств. По данным Минстроя России, Московская область уже шестой год подряд входит в тройку лидеров среди регионов страны по индексу качества городской среды, а Лобня занимает высокие позиции в категории «Средние города».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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