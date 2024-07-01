Пруд на притоке реки Ликово и другие водоемы в Одинцове очистят этим летом

Масштабная очистка водоемов по губернаторской программе «100 прудов и озер» стартовала в Подмосковье. Сейчас работы по уборке мусора и грязи ведут на пруду у реки Ликово.

Мероприятие по очистке водоемов началось 11 июня. 14 водных объектов общей площадью 110 гектаров планируют очистить от мусора, водной растительности и древесных остатков. Стоит отметить, что в прошлом году в Одинцовском округе было расчищено семь водоемов. Все работы в этом году планируют завершить к сентябрю.

«В число водоемов, которые будут очищены по губернаторской программе в 2024 году, попал пруд на притоке реки Ликова в селе Юдино», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» стартовала в Подмосковье в 2021 году — за это время в регионе привели в порядок 700 гектаров водной глади.

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