Пруд на Октябрьской улице очистили в Можайске

В Можайске очистили пруд на Октябрьской улице площадью около 2400 квадратных метров. Подрядчик поднял со дна мусор и убрал водно-болотную растительность.

Исполнитель благоустроил береговую линию — очистил ее от кустарников и мелколесья, провел профилирование. Рабочие отсыпали берег грунтом и выровняли с помощью грейдера.

«Этот пруд находится в центре жилого микрорайона и имеет большую площадь. Для местных жителей он несет рекреационную функцию», — подчеркнула заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова.

Отметим, пруд очистили в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда», рассчитанной до 2027 года. В ее рамках в 2025 году приведут в порядок еще шесть водоемов. Следующий — в деревне Цыплино.