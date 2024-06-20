Пруд на Инженерной улице в Дмитрове благоустроят к 1 июля

Работы по благоустройству территории вокруг пруда на Инженерной улице в Дмитрове завершат к 1 июля. Возле пляжа появится детская игровая площадка, а некоторые скамейки оборудуют навесами.

Руководитель организации «ЖКХ и благоустройство» Роман Никитюк сообщил, что почти завершена установка декоративного забора, который будет разделять пляж и тротуар. Помимо этого, специалисты устанавливают защитные навесы от солнца и деревянные настилы для шезлонгов. Также монтируются широкие ступени с поручнями и небольшими перепадами высоты.

В настоящее время ведутся работы по озеленению бетонного забора на северной стороне пруда. Возле деревянной решетки высаживается декоративный виноград, который прирастая, превратит эту зону в живописное и зеленое место. Вокруг пруда будут установлены дополнительные скамейки, урны и качели.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный обратился к жителям и попросил всех посетителей бережно относиться к обновленной территории и уважать труд сотрудников по благоустройству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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