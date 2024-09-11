Пруд на Инженерной улице в Дмитрове благоустроили

В Дмитрове облагородили пруд на улице Инженерной. Там построили пешеходную зону и обустроили пляж.

Результат работы оценил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. На территории водоема обустроили многоуровневый каркасный деревянный настил, велодорожку, установили декоративный забор, который отделяет пляжную зону от проезжей части. На берегу установили качели. Для удобства пожилых и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата сделали специальные широкие ступеньки с подсветкой.

«Мы оборудовали современную рекреационную зону для детей. Среди горожан данное место очень популярно», — отметила начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с населением администрации Дмитровского городского округа Татьяна Тарасова.