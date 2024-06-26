Пруд на границе микрорайонов Перловка и Тайнинка очистят в Мытищах

В городском округе Мытищи стартовал масштабный проект по благоустройству пруда, расположенного на условной границе микрорайонов Тайнинка и Перловка. Этот проект совместно разработан специалистами управлений благоустройства и экологии администрации городского округа Мытищи.

Пруд, находящийся в непосредственной близости от русла реки Яузы, является популярным местом отдыха для жителей двух исторических микрорайонов. Октябрьский проспект, плавно переходящий в улицу Семашко, остается неофициальной точкой разделения этих районов.

Директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов сообщил, что работы по очистке пруда включат замену бревен по берегу, установку фонтана и домика для водоплавающих птиц, а также запуск рыбы.

Благоустройство прилегающей территории включит в себя обустройство прогулочных дорожек, установку скамеек и урн, а также озеленение. Эти меры направлены на создание комфортной и уютной зоны отдыха для всех жителей и гостей микрорайонов.

Отметим, что проект по благоустройству пруда станет важным шагом в улучшении экологической обстановки в городском округе.

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