Пруд на Академической улице в Шатуре очистят от мусора и водорослей

Работы по очистке водоема на Академической улице в Шатуре выполнят специалисты службы дорожного хозяйства и благоустройства. Береговую линию пруда приведут в порядок с помощью универсального земснаряда.

Как рассказал начальник участка службы дорожного хозяйства и благоустройства Василий Орлов, техника очистит водоем от бытового мусора, камышей, ила, водорослей и минеральных отложений. Все работы планируют выполнить в течение двух дней. После очистки вода в пруду обогатится кислородом, что благотворно повлияет на его фауну.

Отметим, что жители Шатуры любят отдыхать возле водоема. Здесь гуляют мамы с колясками и дети, а взрослые ловят рыбу. В зимнее время пруд превращается в каток.

Напомним, что с помощью земснаряда очистили также береговую линию озера Юбилейного в Рошале и городской пляж в Шатуре.