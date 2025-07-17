Пруд «Москвич» очистят в Лобне в августе 2025 года

Подрядчик приступил к очистке пруда «Москвич» в Лобне площадью более двух гектаров. Работы планируют завершить в августе, а осенью приступить к благоустройству прилегающей территории.

Работают девять сотрудников, которые используют ручной инструмент и специализированную водную технику. Собранный мусор своевременно вывезут, а полностью очистят пруд в начале августа.

Затем подрядчик приступит к обустройству прилегающей территории. По проекту запланирована установка зоны пляжного и тихого отдыха, детской площадки, кафе с верандой, лодочной станции и мостика со смотровой площадкой.

Помимо благоустройства территории пруда «Москвич», реконструируют парк Защитников Москвы. На мемориальной части установят макет «Лобненский рубеж», детскую площадку, спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также дорожки для велосипедистов и бегунов. Для собак выделят специализированную площадку для выгула.