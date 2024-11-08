Пруд и озеро в Балашихе очистили в 2024 году

Городской округ активно участвует в губернаторской программе «100 прудов и озер». В 2024 году привели в порядок два водных объекта, которые выбрали сами жители.

Работы проводились на озере Бабошкино и пруду Керамик в одноименном микрорайоне. Акваторию на площади более восьми гектаров очистили от водорослей, мусора, сломанных деревьев, а также привели в порядок береговую зону. Для очистки задействовали различную спецтехнику, в том числе многофункциональные самоходные амфибии.

Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» стартовала в Подмосковье в 2021 году — за это время в регионе привели в порядок 700 гектаров водной глади. Целью проекта является улучшение состояния водоемов, предотвращение их зарастания и заболачивания.

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