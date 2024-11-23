Прозаик Трушин рассказал о связи Константина Паустовского с Подмосковьем

Книга подмосковного писателя вошла в легендарный цикл «Жизнь замечательных людей». Исследование жизни Константина Паустовского уже стало бестселлером. Как имя классика связано с Московской областью, рассказал прозаик лауреат губернаторской премии Олег Трушин в интервью Марусе Михейчик на 360.ru .

Он отметил, что Паустовского начинают читать с первых классов и его произведения доступны всем.

«Я прочитывал практически все, что им было написано. Вплоть до его сказок, „Жильцы старого дома“, конечно же. Все вот эти замечательные рассказы. Так потихонечку я подбирался к этой теме, поскольку поднять такой пласт было очень сложно и тяжело», — поделился Трушин.

Трушин подчеркнул, что Паустовский любил Подмосковье и во время переездов часто бывал в Луховицах и Коломне. Кроме того, он некоторое время жил в Пушкино по соседству с Владимиром Маяковским. Эта информация стала известна после изучения писем.

Отдельное внимание Трушин уделил литературному конкурсу имени Михаила Пришвина. Он отметил значимость такой площадки для авторов.

«Это очень серьезный, пусть даже и региональный, этот конкурс. Хорошо, что он сохранен. Поддержка губернатора и министерства культуры очень большая. На каком-то этапе поняли, что нужно поделить художественную и краеведческую литературу. То есть стало две номинации», — добавил Трушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно. При помощи портала жители и гости региона могут подыскать активности на любой вкус и забронировать номер в отеле.