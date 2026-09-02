Провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным в день детского фестиваля

Центральная пригородная пассажирская компания сделает бесплатным провоз велосипедов во всех поездах Москвы и Подмосковья в период проведения второго Московского детского велофестиваля. Бесплатный провоз будет действовать с 07:00 5 сентября до 06:00 6 сентября, сообщили в ЦППК.

Оформить бесплатный билет можно в любой кассе или билетном автомате ЦППК. Велосипеды необходимо размещать в тамбуре либо в салоне на специальных креплениях.

Второй Московский детский велофестиваль пройдет в субботу, 5 сентября, на Цветном бульваре. В его рамках состоится серия заездов для детей, разделенных на шесть возрастных категорий.

Для каждой группы предусмотрены отдельные дистанции и время старта: самые юные участники начнут заезд в 11:00 и преодолеют 900 метров, старшие ребята стартуют в 16:00 на дистанции 6,6 километра.

В течение дня гостей фестиваля ждет развлекательная программа.