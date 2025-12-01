Проводы новобранцев на Северный флот прошли в Богородском округе

Богородский округ, а ранее Ногинский муниципальный район, более 28 лет шефствует над экипажем большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» Северного флота. Уже стало доброй традицией торжественно провожать лучших призывников — наших земляков на подшефные корабли на площади Победы.

«Дорогие наши призывники! Вы уходите в плавание в суровое время. Пусть оно закалит ваш дух, а мысль о доме согревает сердца. А мы будем ждать вашего возвращения. Ждать уже не мальчишек, а настоящих мужчин и моряков, вернувшихся с честью. Служите достойно, набирайтесь опыта, будьте смелыми и решительными! Счастливого плавания и семь футов под килем», — обратился глава Богородского округа Игорь Сухин.

Десять юношей Богородского округа отправляются на военную службу на Северный флот.

Также успешной службы ребята пожелали председатель окружного Совета депутатов Владимир Хватов, заместитель председателя Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии, настоятель храма Собора новомучеников Богородских города Ногинск, клирик Богоявленского собора священник Василий Алфеев, военный комиссар Богородского городского округа, городских округов Электросталь и Черноголовка, полковник запаса Михаил Борисов. После чего юношам вручили шефские путевки и памятные подарки — командирские часы главы Богородского округа, воинский молитвослов и памятные иконы от Епархиального отдела.