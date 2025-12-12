Провода на двух улицах заменили в Пушкино

Проведенные работы направлены на улучшение качества электроэнергии для более чем 90 домовладений, находящихся на улицах Кирова и Ленина. Кроме того, модернизация создаст условия для подключения новых потребителей. Реконструкция проводилась в рамках выполнения договоров технологического присоединения — процесса подключения объектов к электрическим сетям. Энергетики обновили участок линии с напряжением 0,4 кВ, который идет от трансформаторной подстанции ТП-1180. В ходе работ устаревший неизолированный провод марки А35 был заменен на современный самонесущий изолированный провод. Общая длина нового провода составила 130 метров.

Специалисты компании отмечают, что СИП обладает высокой механической прочностью, что значительно снижает вероятность обрыва даже при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, срок службы такого провода превышает срок службы традиционных решений, а затраты на его эксплуатацию оказываются ниже. По словам экспертов, основная цель модернизации заключается не только в повышении стабильности снабжения для существующих абонентов, но и в создании резервов для подключения новых потребителей.