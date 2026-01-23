Проверку водителей и тахографов проведут в Одинцовском округе

Мероприятие «Тахограф» пройдет в Одинцове до 25 января. Его цель — повысить безопасность грузовых и пассажирских перевозок, уделив особое внимание режиму труда водителей и исправности контрольных устройств.

Сотрудники правоохранительных органов сосредоточат усилия на устранении системных причин ДТП. Основная стратегия — воздействие на ключевые факторы риска: человеческий и технический.

Во-первых, будет тотально проверяться соблюдение водителями режима труда и отдыха, поскольку управление в состоянии утомления — одна из главных причин тяжелых аварий. Во-вторых — особое внимание уделят обязательному оснащению транспорта тахографами. Инспектироваться будет не только их наличие, но и исправность, а также достоверность регистрируемых данных.

Параллельно инспекторы оценят работу самих транспортных компаний и частных перевозчиков. Цель — проверить всю систему их работы и выяснить, правильно ли они организуют процесс, чтобы водители могли работать без нарушений.