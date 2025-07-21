Проверку влияния автомоек на окружающую среду начнут в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Специализированная рабочая группа для проверки автомоек уже начала свою работу в Одинцовском округе. Задача — проверить деятельность автомоек и их влияние на окружающую среду.

Особое внимание уделяется тем объектам, которые не имеют локальных очистных сооружений, неправомерно подключены к центральной канализации и наносят ущерб экологии.

Первые проверки уже дали результат. Недобросовестные мойки закрылись, а другие — получили штрафы и предписания на устранение нарушений. Мониторинг будет активно продолжаться.

Результаты проверок в реальном времени будут публиковаться на интерактивной карте, чтобы жители округа могли быть в курсе ситуации и понимать, каким организациям можно доверять.

Инициатива направлена на повышение экологической ответственности бизнеса и прозрачности для потребителей.