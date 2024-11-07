Проверку условий хранения оружия у жителей провели в Одинцове

Одинцовский отдел лицензионно-разрешительной работы провел проверки условий хранения оружия и выявил более 400 нарушений. Количество имеющихся у владельцев пистолетов и другого снаряжения превышает 25 тысяч.

Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы с начала этого года провели несколько тысяч проверок. Представители одинцовского отдела оценили условия хранения элементов вооружения и изъяли 161 единицу оружия. Среди них несколько огнестрельных и охотничьих ружей, газовые пистолеты и так далее. Добровольно владельцы сдали еще 358 единиц оружия для утилизации.

Представители одинцовского подразделения также уточняют, что все граждане России могут обращаться в отдел для выдачи нового разрешения не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия старого документа. Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием следует проходить как минимум один раз в пять лет.

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