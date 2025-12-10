Проверку торговых точек провели в микрорайоне Южный в Котельниках

Мониторинг в сфере торговли провели специалисты сразу нескольких организаций. Они выставили много нарушений.

В рейдах участвовали представители администрации городского округа, сотрудники Люберецкой городской прокуратуры, МЧС России по Московской области, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и трудовой инспекции.

Большинство выявленных нарушений касалось продажи просроченных товаров, отсутствия необходимой маркировки и ценников, нарушений системы «Честный знак». Также в ряде точек не было трудовых договоров и медицинских книжек у персонала, нарушены правила пожарной безопасности.

Виновных привлекут к ответственности. Часть товаров сразу же изъяли.

По информации участников профилактического мероприятия, администрация городского округа продолжит мониторинг торговых объектов муниципалитета.