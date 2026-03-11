Проверку теплоснабжения в поселке Майдарово провели в Солнечногорске

Работы по переврезке тепловой сети выполнили в поселке для восстановления корректной циркуляции теплоносителя по трубопроводам. Подачу тепла в многоквартирные дома проверили заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов, сотрудники управления ЖКХ администрации, представители ресурсоснабжающей и управляющей организаций.

Проверяющие осмотрели котельную, тепловые камеры, где были проведены переврезки, и подвалы многоквартирных домов. Специалисты замерили параметры температуры на выходе из котельной и на входе в жилые дома и проверили наличие воздуха в системе.

Леонид Степанов сообщил, что в ближайшие две недели управление ЖКХ будет вести мониторинг температурных показателей. «Фиксацию будем проводить в ежедневном формате в 8:00 и 20:00, чтобы проверить корректность работы теплового источника», — пояснил заместитель главы городского округа.

Сейчас сотрудники управляющей организации ЖЭК «Пешки» развоздушивают систему в жилых домах, чтобы наладить стабильное теплоснабжение в каждой квартире.