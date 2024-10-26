Проверку соблюдения правил перевозки детей провели в Павловском Посаде

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по безопасности перевозки детей в автомобилях в Павловском Посаде. Они напомнили водителям о том, почему важно использовать специальные удерживающие устройства.

Профилактическое мероприятие «Ребенок в автомобиле» регулярно проводится в Павловском Посаде. Автоинспекторы рассказывали водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств и об их верной установке.

Каждый водитель получил тематическую памятку. В ней указаны требования к перевозке детей в машинах

В рамках этого рейда специалисты не выявили ни одного нарушителя. Подобные профилактические мероприятия пройдут в округе в ноябре.

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