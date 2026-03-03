Проверку системы оповещения проведут в Подмосковье утром 4 марта

В Подмосковье 4 марта проведут плановую проверку региональной системы оповещения. Тестирование пройдет с 10:30 до 12:00 и охватит все муниципалитеты.

В рамках проверки задействуют электросирены. В 10:43 прозвучит сигнал «Внимание всем!». Одновременно по телевидению и радио передадут сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Уведомления о тестировании также направят через мобильные приложения Системы-112 — «112 МО» и МЧС России.

После сигнала сирены жителям необходимо включить телевизор или радиоприемник и настроиться на федеральные каналы, среди которых «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», а также радиостанции «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России» и областной телеканал «360».

Для получения оперативных сообщений рекомендуется заранее установить на смартфон приложения «МЧС России» и «112 МО».