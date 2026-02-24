Проверку системы оповещения проведут в Подмосковье 4 марта

В Подмосковье 4 марта проведут масштабную проверку системы оповещения. С 10:30 до 12:00 на территории области включат электросирены.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит, чтобы оценить готовность технических средств к работе в чрезвычайных ситуациях.

В 10:43 информацию о тестировании передадут по федеральным и областным телеканалам, а также по радио. В эфире прозвучит сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»

Дублирующие уведомления появятся в мобильных приложениях «112 МО» и «МЧС России». Спасатели рекомендуют заранее установить эти программы на смартфоны, чтобы оперативно получать официальные сообщения.

В день проверки, услышав звук сирены, специалисты советуют включить телевизор или радио. Информацию будут транслировать Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» и областной телеканал «360».

Также задействуют радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».