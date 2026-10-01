Проверку системы оповещения населения проведут в Одинцове 7 октября

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения состоится в Одинцовском городском округе 7 октября. Электросирены будут включены в дневное время — с 10:30 до 12:00.

Будут задействованы сигналы тревоги, пункты речевого оповещения и передачи сообщений по сетям кабельного телевидения. Десять федеральных каналов первого мультиплекса будут замещаться заставкой и бегущей строкой.

Такие мероприятия проводятся в Одинцове дважды в год. Они необходимы для определения исправности техники и ее готовности оповестить население о чрезвычайных ситуациях любого характера. Кроме того, проверка позволяет отработать действия смен всех задействованных экстренных служб.

Информация о проведении комплексной проверки также будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России». Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий при звуке сирен.