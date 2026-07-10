Проверку систем теплоснабжения провели во всех МКД в Волоколамском округе

Гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения прошли во всех многоквартирных домах муниципалитета. Такую проверку проводят перед началом отопительного сезона, чтобы заранее обнаружить возможные проблемы и снизить риск аварийных ситуаций после запуска отопления.

Специалисты испытывают системы на плотность и прочность, выявляют скрытые дефекты, микротрещины и ослабленные соединения.

По данным управляющей компании, гидравлические испытания выполнены в полном объеме. Проверку прошли 652 дома, которые находятся на обслуживании УК. Министерство энергетики Подмосковья отметило, что Волоколамский округ стал одним из лидеров региона по этому типу работ.

В округе также капитально ремонтируют кровли восьми домов. Эти работы помогут снизить риски протечек и теплопотерь в осенне-зимний период.

Подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону в Волоколамском округе продолжается.