Проверку систем оповещения проведут в Подмосковье 1 октября

В Подмосковье 1 октября пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения. Мероприятия проведут с 10:30 до 12:00.

В этот период на территории Московской области будут включать электросирены. В 10:43 по радио и телевидению передадут следующее сообщение: «Проводится проверка готовность системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

В мобильных приложениях «112 МО» и «МЧС России» разместят сведения о проведении проверки.

Жителям напоминают, что после сигнала сирены, следует включить радиоприемник или телевизор, найти любой федеральный канал или телеканал «360 Новости». Кроме того, необходимо заранее установить на смартфоны приложения экстренных служб.