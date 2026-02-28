Проверку систем оповещения проведут в Химках 4 марта

Сирены и громкоговорители включат в 10:40. Короткие речевые сообщения также прозвучат по телевидению и радио, а информация появится в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

Комплексную проверку готовности систем оповещения в случае чрезвычайных ситуаций проводят по всему Подмосковью. Мероприятие позволит оценить работоспособность средств информирования и готовность дежурного персонала к запуску систем.

Система экстренного оповещения населения связана с мониторингом потенциально опасных объектов (например, химических), крупных водоемов, лесного фонда, погодных условий и прочих факторов, которые могут представлять возможную угрозу для жизни и здоровья людей. Единый сигнал оповещения населения «Внимание всем!» используется для оперативных действий в экстремальных ситуациях.