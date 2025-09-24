Проверку систем оповещения проведут в Химках 1 октября

В Химках 1 октября пройдет проверка систем оповещения. Информацию о ней можно найти в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

В 10:40 по всему Подмосковью включатся сирены и громкоговорители, а также будут переданы краткие речевые сообщения по телевидению и радио. Это комплексная проверка системы оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.

Цель мероприятия — проверить работоспособность систем оповещения и оценить готовность дежурного персонала, который должен их активировать.

Система экстренного оповещения работает вместе с системами мониторинга, отслеживающими состояние химически опасных объектов, крупных водоемов, лесов, погодных условий и других факторов, угрожающих жизни и здоровью людей.

Сигнал «Внимание всем!» — это единый сигнал оповещения населения для оперативных действий в экстремальных ситуациях.