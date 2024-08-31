Проверку школьных территорий перед Днем знаний завершили в Подмосковье

Проверка школьных территорий перед началом учебного года завершилась в Подмосковье. В преддверии Дня знаний инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору оценили состояние прилегающих к учебным заведениям территорий.

Проведенный анализ включал проверку дорожной разметки, наличия знаков пешеходного перехода, состояния травы, а также соблюдения чистоты и благоустройства.

Зампред правительства Подмосковья и министр по содержанию территорий Владислав Мурашов сообщил, что все аспекты, касающиеся безопасности детей, должны быть готовы к 1 сентября. Он отметил, что инспекторы проверили более 1,2 тысячи зон, прилегающих к образовательным учреждениям, а также зафиксировали 402 нарушения. Большая часть из них (80%) уже устранена.

«Оставшиеся взяты под контроль отраслевых специалистов министерства», — указал Мурашов.

В День знаний, помимо традиционных школьных мероприятий и поздравлений, первоклассники смогут принять участие в уроках чистоты, организованных ведомством. На этих занятиях инспекторы расскажут детям о правилах поведения на детских площадках и важных аспектах раздельного сбора отходов.

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