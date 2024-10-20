Проверку ремонта подъездов по губернаторской программе провели в Красногорске
Программа «Мой подъезд» реализуется в Красногорске. В ее рамках преображаются подъезды многоквартирных домов. Накануне комиссия проверила несколько попавших в программу объектов.
Результат работ проверили заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов и представители управляющей компании. Они оценивали чистоту, порядок, исправность лифтов, состояние стен и перил.
По всем пунктам комиссия поставила оценку «отлично». К отопительному сезону многоэтажки тоже подготовили в срок.
Важно, что жители могли влиять на ход работ и сам проект. К примеру, они попросили заменить цвет краски.
Отметим, что работы шли в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. В следующем году в Красногорске отремонтируют еще семь подъездов.
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