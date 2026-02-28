Проверку противопаводковой техники провели в Подольске

В городском округе Подольск провели смотр готовности коммунальной и водооткачивающей техники к возможным паводкам. Специалисты проверили более 20 единиц машин и технических средств.

Особое внимание уделили исправности водооткачивающего и водоподающего оборудования, а также укомплектованности личного состава средствами защиты, включая костюмы Л-1. В осмотре участвовали специализированные тракторы, мотопомпы, экскаваторы, погрузчики и грейдеры.

«Отдельно отмечу две единицы основной пожарно-спасательной техники на базе КАМАЗ, способных осуществлять забор воды из любых источников: от открытых водоемов до затопленных подвалов и приямков», — добавил заместитель начальника 24-го пожарно-спасательного гарнизона, капитан внутренней службы Владимир Горин.

По итогам мероприятия выявили: весь специализированный транспорт оснащен необходимым оборудованием. Это даст возможность оперативно реагировать на изменения погодных условий. Всего планируется задействовать 14 мобильных групп, специалисты которых обеспечены необходимой спецодеждой и инвентарем.